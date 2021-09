03 settembre 2021 a

Roma, 3 (Adnkronos) - "Il Reddito di cittadinanza si è rivelato un errore, ammettere gli errori per qualcuno è debolezza, per me ci sta. Lo abbiamo approvato noi, è vero, ma è completamente mancata la fase di reinserimento al lavoro". Lo ha detto Matteo Salvini a Formello.