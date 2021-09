03 settembre 2021 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Diamo fiducia alla leadership del Pd perchè chi guida questo partito deve essere un pochino tenuto al riparo dal fuoco amico che molto spesso c'è stato nel corso di questi 13 anni. Se abbiamo cambiato tanti leader sarà stato certo per loro errori o debolezze ma anche per il modo in cui noi discutiamo". Così Paolo Gentiloni alla festa nazionale dell'Unità a Bologna.