Migranti: Augussori (Lega) nominato vicepresidente Comitato Osce

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Il senatore leghista Luigi Augussori è stato nominato vicepresidente del Comitato immigrazione dell'Osce, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione per l'Europa. “Questa mia nomina -commenta- è ovviamente un riconoscimento all'Italia e al suo ruolo propositivo all'interno dell'Osce. Sono onorato di questo incarico perché il Comitato oltre al tema dell'immigrazione segue anche quelli legati alla sicurezza e al terrorismo, due settori nevralgici in questo momento".

"Per quanto riguarda l'immigrazione la sfera di azione dell'Osce concerne sia la rotta centro-mediterranea che quella balcanica e ovviamente adesso anche il fronte Afghanistan, coinvolgendo direttamente tutti gli stati confinanti. La mia attenzione sarà concentrata prevalentemente sulla rotta mediterranea, che riguarda maggiormente l'Italia, ma in questo momento ovviamente daremo massima attenzione alla questione afghana, favorendo la cooperazione degli Stati confinanti nell'accoglienza dei profughi”.