Iv: Renzi, 'prendere voti destra? Certo, sennò si perde'

Roma, 3 set. (Adnkronos) - “I sondaggi passano le idee restano. Inseguire le idee non i like. Renzi vuole prendere i voti della destra? Sì, sennò la prossima volta perdiamo". Lo ha detto Matteo Renzi nel suo intervento di chiusura della scuola di politica 'Meritare l'Europa' a Ponte di Legno.

"Prendere i voti degli altri significa scommettere di essere capaci di prendere voti non solo dal proprio elettorato. Ecco perché oggi l'Spd può esprimere la futura cancelleria tedesca, perché punta a prendere l'eredità della Merkel. Spd fa bene perché insegue le idee e non i like. I sondaggi passano, le idee permangono. Se volete fare politica, ragazzi, sappiate usare i social ma siate solidi: fate zoom, non clic".