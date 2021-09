Deejay morta: così i familiari tentarono di nascondere ai pm il tentato suicidio di Viviana

03 settembre 2021 a

a

a

Patti (Messina), 3 set. (Adnkronos) - Nessuno doveva sapere del tentato suicidio di Viviana Parisi, la deejay morta la scorsa estate con il figlio Gioele. Neppure gli inquirenti che indagavano sulla scomparsa e poi sulla morte di madre e figlio. E' quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche e ambientali inserite dalla Procura nella richiesta di archiviazione dell'inchiesta, e visionate dall'Adnkronos. "E' appena uscita adesso, al telegiornale, che hanno trovato il secondo certificato, di quando mia sorella ha tentato il suicidio…”, dice la sorella di Viviana, Denise Parisi, al suo compagno. La donna specificava che di questa vicenda non ne aveva fatto parola con nessuno “…che io non ho detto nulla a nessuno, ovviamente…”. "Effettivamente Denise Parisi, escussa in data 5 agosto, si era ben guardata dal riferire tale circostanza agli inquirenti, pur se di indubbia rilevanza - scrive il Procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo - Il suo compagno la rassicurava, dicendole che loro non potevano anche non saperlo (….e va beh, potevamo non saperlo no?!!). Dall'evolversi della conversazione, si comprendeva come anche il suo compagno fosse a conoscenza dell'intera vicenda; costui, addirittura, suggeriva a Denise di negare di aver mai visto quel certificato o comunque di essere a conoscenza del suo contenuto, qualora qualcuno glielo lo avesse richiesto (“… tu questo certificato lo hai visto che l'hai visto, e c'è scritto altro, quindi, hai capito? … … cioè, se chiunque ti dice… senti,guarda, a me non risulta!!…".

“… Eeeh… io mia sorella l'ho vista e l'ho vista sana e a me risul… anche l'altro certificato che invece ho visto, eeh, diceva tutto una cosa diversa di quello che han detto loro!…”). "Comunque, e boh…tanto doveva venire fuori, Cica, lo sappiamo viene tutto fuori adesso eh…e se anche, ti faccio un esempio, tua sorella aveva uno scheletro nell'armadio qualsiasi, verrà fuori ...", dice il compagno Emanuele. "Se faccio un esempio se tua sorella aveva l'amante viene fuori, Daniele aveva l'amante verrà fuori…". "Adesso verrà fuori tutto, tutto, tutto, tutto... comunque…".