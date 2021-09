Corruzione: chiusa indagine su ex sindaco Opera, per lui nuove accuse

03 settembre 2021 a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno notificato 22 avvisi di conclusione indagine emessi dalla procura - Direzione distrettuale antimafia (sostituti procuratori Silvia Bonardi e Stefano Civardi) a carico di funzionari pubblici, imprenditori e cinque società, nell'ambito dell'inchiesta 'Feudum' che, lo scorso 8 aprile, aveva già condotto all'emissione di una misura cautelare a carico del sindaco pro tempore del Comune di Opera, Antonino Nucera, della dirigente del locale Ufficio tecnico e di alcuni imprenditori in rapporti economici con l'ente (tutti ancora sottoposti agli arresti domiciliari).

I provvedimenti odierni - oltre a riguardare gli indagati della prima fase dell'indagine, per i quali sono state confermate, a vario titolo, le ipotesi di peculato, corruzione, turbativa d'asta e reati ambientali - hanno raggiunto anche altri soggetti in relazione alle emergenti ipotesi di reato di falso, truffa aggravata ai danni della Pa (che hanno visto ancora il coinvolgimento dell'ex sindaco), frode in pubbliche forniture e gestione di rifiuti non autorizzata.

In particolare, gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che Nucera, nel corso del suo mandato, "si era adoperato con artifizi e raggiri (omettendo, nello specifico, di effettuare le prescritte comunicazioni agli enti competenti) per continuare a ricevere lo stipendio come dirigente amministrativo di una scuola di Milano nonostante avesse ottenuto un lungo periodo di aspettativa non retribuita, cagionando così, nel tempo, un danno erariale di circa 59.000 euro".