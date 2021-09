Bonanni a Meritocrazia Italia: "Errore non collegare ammortizzatori a formazione"

03 settembre 2021 a

Silvi Marina, 3 set. (Adnkronos) - “Lo chiedo al ministro. Come si può progettare una revisione degli ammortizzatori sociali, senza legarli indissolubilmente alla formazione, che è la regina delle politiche attive?”. Lo dice all'Adnkronos Raffaele Bonanni, ex segretario della Cisl, a margine del terzo congresso di Meritocrazia Italia, in corso a Silvi Marina.

“Lo sostenevo già quando ero segretario della Cisl: chi non partecipa a corsi di formazione perde la stessa cassa integrazione. Non fare questo in tempo di Pnrr è una forte contraddizione. Questo errore non lo possiamo fare, perché creeremmo solo sacche di assistenzialismo”.