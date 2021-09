Scuola: Prefettura Monza e Brianza vara piano per ripresa, bus aggiuntivi e ingressi scaglionati

02 settembre 2021 a

Milano 2 set. (Adnkronos) - Bus aggiuntivi e ingressi scaglionati per garantire la didattica in presenza al 100% alle superiori: è quanto prevede il piano operativo per l'anno scolastico 2021/2022, definito oggi dal tavolo prefettizio di Monza e Brianza, convocato dal prefetto Patrizia Palmisani.

Nella riunione - riferisce in una nota la Provincia di Monza e Brianza - "è stato stabilito che tutte le scuole secondarie di secondo grado (pubbliche, paritarie, centri di formazione professionale) garantiranno la didattica in presenza all'intera popolazione studentesca, adottando una programmazione delle attività che preveda una distribuzione omogenea degli studenti su due orari di ingresso dal lunedì al venerdì (08:00; 09:00) e su un unico orario di ingresso nella giornata del sabato".

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, sarà pianificato un rafforzamento del servizio in corrispondenza degli orari scolastici, con la previsione di 29 bus aggiuntivi e 200 corse dedicate, per un totale di circa 2.900 km giornalieri aggiuntivi.