Scuola: Granato (L'Alternativa c'è), 'vaccinati senza mascherine? Bianchi usa carota e bastone'

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Oggi il Ministro della scuola “affettuosa non caramellosa” con un'aria da lupo travestito da agnello, ha detto candidamente in conferenza stampa che “se tutti in classe saranno vaccinati allora i ragazzi potranno togliersi le mascherine”, ovviamente sapendo bene che i bambini o i ragazzi non vaccinati saranno così ignobilmente bullizzati al punto da pregare i genitori perché li facciano vaccinare. Sistema di carota e bastone analogo a quello che hanno utilizzato per portare alla vaccinazione i giovani tra i 20 e i 40 anni, solo che qui si tratta di minori, soggetti privi di capacità giuridica, fragili". Lo scrive in una nota la senatrice ex 5s Bianca Laura Granato (L'Alternativa c'è) ed aggiunge: "Siamo arrivati ormai al capolinea!"

"Innanzitutto - prosegue - non può essere consentito alle scuole di accedere ai dati personali degli studenti come l'eventuale effettuata vaccinazione, dato che non parliamo di vaccinazioni obbligatorie . Se poi dovessero sorgere fenomeni di bullismo a causa di eventi correlati a queste discriminazioni, un'onda incontrollata di denunce travolgerà le comunità scolastiche. E non si tratterà dei soliti ricorsi di associazioni affiliate o sponsorizzate sottobanco dal governo per far finire le legittime proteste sul binario morto, come quelli finora portati avanti di fronte al Tar, perdenti in partenza, col duplice fine di acquisire consensi, inducendo la gente alla rassegnazione" .

"Sento già parlare di genitori che vogliono organizzarsi per richiedere e attuare l'istruzione parentale. Prevedo - commenta - uno scontro sociale di ingenti proporzioni se si toccheranno i minori. Sarebbe una catastrofe formativa e sociale. Noi docenti che crediamo nell'inclusione quale fondamento pedagogico su cui abbiamo sempre basato il nostro lavoro non possiamo accettare tutto questo, per una paura che, a questo punto, c'è ragione di ritenere sempre meno fondata, dato che il contenimento della pandemia, dalle misure messe in campo, pare l'ultima preoccupazione del governo.