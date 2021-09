Mps: Letta, 'salvaguardare livelli occupazionali e rapporto con il territorio'

02 settembre 2021 a

Sinalunga (Si), 2 set. (Adnkronos) - Sul Monte dei Paschi di Siena "chiedo al Governo di incontrare il più rapidamente possibile i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti delle istituzioni, credo sia importante in questa fase di negoziazione sul futuro della banca che i lavoratori siano ascoltati e che siano coinvolte le rappresentanze locali". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, in provincia di Siena per un'iniziativa elettorale.

"Io stesso -ha aggiunto- incontrerò le rappresentanze dei lavoratori nei prossimi giorni, nell'evoluzione della banca noi vogliamo salvaguardare tutti i livelli occupazionali, il marchio, l'unità del Gruppo, crediamo che sia essenziale il rapporto con il territorio, con la città di Siena e con la Toscana. Lo crediamo un valore molto importante anche per il futuro, perchè la banca deve essere una banca di rapporto con le piccole imprese, con il territorio della Toscana e vogliamo che si lavori in questa direzione".