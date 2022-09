Milano: Roggiani (Pd), 'Se Bernardo è davvero antifascista faccia espellere Bastoni'

02 settembre 2021 a

a

a

Milano 2 set. (Adnkronos) - "Se davvero Bernardo vuole dimostrare di essere antifascista rinunci pubblicamente al voto di Lealtà Azione e chieda alla Lega di espellere Bastoni dalla sua lista". Lo dichiara in una nota la segretaria del Pd Milano metropolitana Silvia Roggiani.

"Essere antifascisti - osserva - vuol dire essere coerenti con quei valori e quella storia, che hanno reso Milano medaglia d'Oro alla Resistenza. Candidati come Bastoni, che rivendicano appoggio dall'estrema destra neofascista sono un'offesa e una minaccia per questa città e per l'Italia tutta".

Secondo Roggiani "la risposta sui neofascisti di Bernardo conferma la sensazione di inadeguatezza totale di questo candidato sindaco tanto ambiguo. Se è davvero antifascista, cosa che dubito, butti fuori dalle liste Bastoni e quelli come lui".