Milano: Bernardo, voti estrema destra? ‘Qualcuno non ha programmi e si attacca ad altro'

Milano 2 set. (Adnkronos) - “Qualcuno purtroppo non ha programmi e si attacca ad altro, io invece penso ai cittadini milanesi e della città metropolitana, per cercare di comprendere quali sono i veri problemi che dobbiamo risolvere in questa città”. Così il candidato sindaco di centrodestra a Milano, Luca Bernardo, a margine dell'inaugurazione della mostra “WePlanet”, ha replicato al sindaco Sala, che dopo le dichiarazioni del consigliere comunale della Lega Massimiliano Bastoni sui voti dell'estrema destra, ha sollecitato lo sfidante a chiarire la sua posizione.

“Io mi sto occupando della città di Milano e dei problemi di Milano”, ha risposto Bernardo ai cronisti, ribadendo: “Mi sembra di aver già detto chiaramente e non cambio a giorni alterni che sono antifascista. Lo dice la storia della mia famiglia da più di 70 anni, lo dice la storia mia personale di medico e del sociale”.