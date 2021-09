Milano: Barbato, 'Io impresentabile? é Sala che è impresentabile, non è il sindaco di tutti' (2)

02 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Se il suo nome compare in un'inchiesta de Il fatto quotidiano su 'Gli impresentabili nascosti dai partiti', Barbato "è sorpreso di dover presto testimoniare a favore del giornale di Travaglio in un processo che vede imputato un giornalista. Se sono impresentabile perché mi vogliono come testimone?", si chiede l'uomo sceso in campo a fianco di Luca Bernando, candidato del centrodestra a Milano.

"Inizialmente pensavo Sala fosse imbattibile, ma andando nelle periferie ho la percezione che la vittoria per il sindaco uscente non sia così scontata e si giocherà proprio nelle periferie dove lui non va. Sala si è precipitato per il palazzo bruciato in via Antonini, mentre a Ponte Lambro le 30 famiglie che hanno visto tutto distrutto dalle fiamme sono ancora li che lo aspettano da 15 giorni. Lui non è stato il sindaco di tutti, la gente deve scegliere tra chi non ha risolto un solo problema delle periferie e Bernardo", dice Barbato sospeso per circa 8 mesi e senza stipendio dopo il servizio televisivo delle Iene in cui denunciava il 'complotto' per togliergli l'incarico di comandante della Polizia locale.