Migranti: De Corato, 'necessario tavolo interministeriale su minori non accompagnati'

Milano 2 set. (Adnkronos) - "È necessario fornire quanto prima risposte concrete agli operatori sociali sui quali viene scaricato tutto il peso della responsabilità dell'accoglienza dei minori non accompagnati". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Polizia Locale ed Immigrazione, Riccardo De Corato, intervenuto alla riunione della commissione Immigrazione della Conferenza delle Regioni e Province autonome riunitasi oggi sulla base di quanto esposto nella lettera dell'ong Fict (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche) sulle problematiche legate al flusso di minori stranieri non accompagnati provenienti dalla Tunisia e altre realtà territoriali.

Al termine dell'incontro "si è condivisa la necessità di convocare un tavolo interministeriale e interistituzionale per affrontare le criticità segnalate", riferisce l'assessore, assicurando che "Regione Lombardia, d'accordo sulla convocazione del Tavolo, intende sostenere e discutere in questa occasione le proposte di soluzione avanzate dalla ong", a cui si aggiunge "una nostra proposta, ovvero quella di strutturare per fasce di età i giovani non accompagnati perché ognuna di esse ha esigenze differenti e richiede specifici approcci".

"L'accoglienza è purtroppo diventata spesso impossibile per la mancanza di volontà di questi giovani ad integrarsi", osserva De Corato, sottolineando anche la necessità di affrontare "in maniera mirata i problemi presentati dai minori come potrebbero essere quelli psicologici o quelli sanitari".