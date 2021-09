Meteo: Lombardia, domani possibili piogge in montagna, temperature stabili

02 settembre 2021 a

Milano, 2 set. (Adnkronos) - Sulla Lombardia il tempo è stabile e soleggiato grazie un prevalente campo di alta pressione che si estende dal Mediterraneo alle Isole Britanniche. Da domani attesa una maggiore nuvolosità e qualche precipitazioni sui rilievi, specie tra sabato e domenica sotto forma di rovesci su Alpi e Prealpi. In pianura la probabilità di pioggia rimarrà generalmente bassa o molto bassa. Ritorno dell'alta pressione la prossima settimana con prevalenza di sole. Temperature in generale stazionarie con valori massimi tendenti a portarsi oltre le medie del periodo.

Domani, secondo il bollettino meteo di Arpa Lombardia, cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per transito di nubi medio alte, maggiormente diffuse sui settori occidentali e sui rilievi alpini/prealpini. Precipitazioni: assenti eccetto locali e deboli piovaschi possibili su Alpi e Prealpi. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Valori minimi in pianura tra 16-20 gradi, massimi tra 26-29 gradi. Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli di direzione variabile con brezze nelle valli.