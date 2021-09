Lombardia: Regione stanzia primi 4,9 mln a fondo perduto di 'Patrimonio Impresa' (2)

02 settembre 2021 a

(Adnkronos) - La misura prevede che il contributo della Regione sia strutturato in due linee di intervento. La prima riguarda le micro, piccole e medie imprese costituite in forma individuale o società di persone che decidono di trasformarsi in società di capitali e che abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 25.000 euro. A queste viene assegnato un contributo parti al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato e con un valore massimo di contributo pari a 25.000 euro per impresa.

La seconda linea di intervento riguarda invece le pmi già costituite nella forma di società di capitali che abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 75.000 euro e che sostengono un investimento per lo sviluppo e il rilancio. L'agevolazione in questo caso va da un minimo di 22.500 euro a un massimo di 100.000 euro.