Governo: Morani (Pd), 'Lega è problema per esecutivo, serve chiarimento'

02 settembre 2021 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Il problema della Lega non è per il Pd ma per il governo: il voto della Lega contro il green pass è di una gravità assoluta". Lo ha detto Alessia Morani, deputata Pd, intervenendo all''Aria che tira' su La7.

"Il fatto che la Lega voti contro il principale strumento di tutela della salute dei cittadini e che garantisce la ripresa economica è un fatto di una gravità assoluta, non parliamo di una cosa 'banale'", ha aggiunto.

"La Lega - ha concluso - non può essere di lotta e di governo: strizzare l'occhio ai No Vax e far finta di sostenere il governo. C'è anche un grande imbarazzo nei loro ministri. Faccia un chiarimento nei confronti dei propri elettori, che sono in maggioranza favorevoli al green pass".