Governo: Draghi, 'meglio Lega di Giorgetti o di Borghi? Il capo è Salvini'

02 settembre 2021 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Cerco di non fare distinzioni nei partiti, perchè se vado in questa direzione ogni partito ha tre, quattro, cinque, sei anime. Allora prima di decidere ogni cosa bisognerebbe sentirle, è capitato e vi assicuro non è piacevole. La Lega è una, ha un capo che è Salvini e basta". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, rispondendo a chi gli chiedeva se preferisse la Lega sulle posizioni di Giancarlo Giorgetti o su quelle di Claudio Borghi.