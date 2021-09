Fitch migliora i rating di Bper Banca

02 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Fitch ratings ha migliorato i giudizi di rating assegnati a Bper banca, in particolare il rating sui depositi a lungo termine è stato alzato da BB+ a BBB- in area investment grade e il rating emittente a lungo termine è stato aumentato da BB a BB” con outlook confermato a stabile. Lo comunica l'istituto di credito in una nota. L'azione di rating, si legge, ''riflette da un lato la solida posizione di capitale della Banca, unitamente ad un miglioramento della qualità del credito grazie al significativo calo dell'incidenza dei crediti deteriorati, e dall'altro i benefici in termini di posizionamento competitivo, volumi e prospettive reddituali derivanti dall'acquisizione del ramo d'azienda da Intesa Sanpaolo''.