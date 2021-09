Dl infrastrutture: Gariglio, 'recepite proposte del Pd'

02 settembre 2021 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Il decreto Infrastrutture approvato oggi dal Consiglio dei Ministri recepisce molte proposte del Partito Democratico avanzate in questi mesi in Parlamento con un apposito atto di indirizzo approvato dalla Camera: dal settore marittimo al trasporto pubblico locale, dal codice della strada alle ferrovie, all'autotrasporto, il decreto interviene su molteplici settori. Si tratta di un provvedimento utile non solo per contrastare il Covid ma per ammodernare e migliorare l'intero sistema della mobilità del paese". Lo dichiara in una nota Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio.