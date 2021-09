02 settembre 2021 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Il voto in Commissione ieri della Lega contro il green pass rappresenta un fatto politico molto grave, che rende impossibile l'ipotesi di federazione ed impraticabili forme di coordinamento parlamentare. È venuto il momento per Forza Italia di prenderne atto. Se non ora, quando?”. Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia.