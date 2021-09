Covid: Renzi, 'Lega? cerca visibilità, no problemi per governo'

02 settembre 2021 a

Roma, 2 set. Adnkronos) - "La Lega ieri ha sbagliato tutto. Così come ha sbagliato tutto chi non ha votato con il governo. Ma credo che questo non sia un problema per il governo". Così Matteo Renzi a Morning News sul no della Lega ieri in commissione alla Camera sul green pass.

"Mi sembra una manfrina per prendere qualche in voto ma credo che per il governo non ci siano problemi. Cercano visibilità, in questo momento i partiti stanno mettendo delle 'bandierine'". Quanto alla richiesta di Matteo Salvini di affiancare la gratuità dei tamponi all'obbligatorietà del green pass, Renzi osserva: "il green pass è la soluzione. Punto. Qualsiasi tentativo di annacquarlo è sbagliato".