Covid: obbligo green pass a scuola, Tar Lazio respinge istanza di sospensiva

02 settembre 2021 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - Il Tar del Lazio, con due decreti monocratici depositati oggi, ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso del Green pass per il personale scolastico. Il ricorso era stato presentato dall'Anief e da altre associazioni che chiedevano l'annullamento delle disposizioni del ministero "previa la sospensione dell'efficacia" delle stesse.

I giudici amministrativi hanno osservato che i provvedimenti impugnati non sono in contrasto con la normativa primaria. Infatti "per quanto concerne l'individuazione e il trattamento del personale scolastico in ordine al possesso della certificazione verde, risultano essere meramente applicativi" di quanto previsto dal decreto legge 52 del 21 aprile 202 sulla ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia. E anche "l'individuazione del personale scolastico quale deputato ai controlli relativi al possesso della certificazione verde è stata effettuata direttamente dalla normativa primaria".

Il Tar del Lazio per la trattazione nel merito del ricorso ha fissato una Camera di consiglio per il 5 ottobre prossimo.