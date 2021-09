Covid: Moratti, ‘7,6 milioni di lombardi vaccinati, tra i primi al mondo'

02 settembre 2021 a

Milano 2 set. (Adnkronos) - “7,6 milioni di lombardi vaccinati, l'85% della platea sopra in 12 anni. Di questi l'88% con due dosi, il 99% con la prima”. Lo ha detto “con soddisfazione” la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, in un'intervista al programma “Iceberg”, in onda questa sera su TeleLombardia.

“Siamo la prima regione in Italia, siamo tra i primi al mondo, siamo in zona medaglia”, ha aggiunto Moratti, sottolineando che c'è stata una “risposta buona dai giovanissimi: il 73% dai 12 ai 19 anni”, perché “l'idea di ripartire a scuola in sicurezza ha convinto i genitori” e una “risposta eccellente dai 20enni (87%)”, che “si sono resi conto che per muoversi la vaccinazione è il mezzo più sicuro”.

"Le fasce più critiche sono i 30enni e 40enni”, ha aggiunto la vicepresidente, dicendosi però “convinta che stiamo riuscendo a convincere anche gli indecisi” e annunciando un “progetto con Confindustria Lombardia per incentivarli”, attraverso “un'estensione dei vaccini dagli hub alle aziende”. Per quanto riguarda gli insegnanti non vaccinati, per Moratti “dovrebbero dare l'esempio. Nella loro missione c'è l'insegnare il bene comune. L'insegnante che non vuole vaccinarsi non dà un buon esempio”.