Covid: Fontana, 'grazie a 7,6 mln di lombardi vaccinati, per me deve rimanere scelta libera'

Milano 2 set. (Adnkronos) - "Oltre l'85% dei lombardi ha aderito alla campagna vaccinale, a voi il mio grande grazie. La scelta è libera e, per me, tale deve rimanere". Così su Facebook il presidente della Regione Attilio Fontana, che invita chi ancora non si è vaccinato a "seguire l'esempio degli oltre 7,6 milioni di lombardi, tra i quali anche tanti giovani, che hanno già scelto di vaccinarsi; invito rivolto in modo particolare a tutti i cittadini della categoria più a rischio: gli over60".