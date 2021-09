Calcio: qualificazioni mondiali, le formazioni ufficiali di Italia-Bulgaria

02 settembre 2021 a

Firenze, 2 set. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Italia e Bulgaria, in campo alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze nella gara valida per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. Il ct azzurro Roberto Mancini ha scelto il 4-3-3, con Florenzi come terzino destro ed Emerson Palmieri a sinistra. Tridente d'attacco formato da Chiesa, Immobile e Insigne. Questi gli 11 iniziali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini.

BULGARIA (4-3-3): Georgiev; Hristov, Antov, Hristov, Nedyalkov; Kostandinov, Vitanov, Yankov; Despodov, Iliev, Yomov. Ct: Petrov