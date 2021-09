Calcio: Manchester United, Premier concede deroga e Ronaldo avrà la maglia numero 7

02 settembre 2021 a

Manchester, 2 set. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo vestirà la maglia numero 7 del Manchester United. Lo rendono noto i 'red devils' sul loro account Twitter ufficiale. La Premier League, per permettere al fuoriclasse portoghese di avere il suo numero storico, ha concesso una deroga al regolamento che impedisce cambi di numerazione in corsa. Infatti il suo numero era sulle spalle di Edinson Cavani, sceso in campo in campo sabato pomeriggio contro il Wolverhampton. L'uruguayano a questo punto avrà la maglia numero 21, lasciata vacante da David James, ceduto al Leeds.