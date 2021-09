Tecnologie di tracking: perché oggi sono indispensabili

01 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Roma, 1 settembre 2021- Il mondo delle spedizioni e della logistica è in forte crescita, complice l'aumento del volume degli scambi tra privati e tra aziende e clienti. Le spedizioni online sono una presenza sempre più imponente nel commercio di oggi, complice non soltanto lo sviluppo della rete e degli e-commerce, ma anche in virtù dei servizi offerti dai vari corrieri. Tra questi, spicca certamente il servizio di monitoraggio della spedizione: il tracking.

L'andamento delle spedizioni e degli acquisti online oggi

Nel giro degli ultimi anni, a causa anche dell'andamento della pandemia e delle chiusure agli store fisici imposte dall'emergenza sanitaria, si è assistito a un autentico boom degli acquisti online. Il successo degli e-commerce ne è dunque uscito ulteriormente rafforzato e riconfigurare le proprie attività in veste online è diventata una necessità anche per i negozi che prima puntavano unicamente sulle vendite nelle loro sedi fisiche.

Affidarsi a dei corrieri per le spedizioni online, significa affidarsi a dei professionisti che permettono di competere con la concorrenza sotto una molteplicità di punti di vista nuovi e diversi. Il servizio, infatti, diventa importante tanto quanto il prodotto offerto e il prezzo di vendita. Quando si parla di qualità del servizio, nello specifico, si fa riferimento ai tempi e alle modalità di consegna, che devono essere rispettati in pieno, per non deludere il cliente e non far sfigurare l'azienda che fornisce quel particolare prodotto.

Perché è utile il servizio di tracking

Il servizio di tracking della spedizione permette a venditore e acquirente di vivere il loro rapporto in trasparenza e sicurezza. Le tecnologie GPS ormai permettono, infatti, di monitorare qualsiasi carico anche sulle lunghe distanze, comprese quelle percorse da corrieri di portata internazionale quali

Il monitoraggio si basa sull'invio di un codice di riconoscimento da parte del mittente al destinatario: codice alla mano, sul portale in rete sarà possibile inserire la stringa e ottenere un tracciamento completo del percorso della spedizione da effettuare e del tragitto già effettuato. In questo modo, si avrà l'esatta percezione del rispetto dei tempi di consegna dichiarati in sede di richiesta del preventivo.

Ovviamente, si capisce che questi tempi possono subire alterazioni e dilatazioni (a causa di condizioni atmosferiche avverse, traffico, rallentamenti alla dogana e inconvenienti simili).Il sistema di tracciamento GPS (oggi aggiornato con nuove tecnologie di scansione e riconoscimento dei lotti e dei singoli carichi di spedizione) permette di informare mittente e destinatario di questi rallentamenti, così da aggiornare in tempo reale la data e l'ora di consegna previste. Questo aggiornamento si rivela utile anche per il destinatario, non solo a titolo informativo, ma anche per meglio capire quando arriverà il carico in caso di imprevisti e non lasciarlo incustodito.

Il monitoraggio della spedizione

In breve, tracciare la posizione di un prodotto è ormai una procedura fondamentale sia in sede di identificazione della merce, sia al momento della spedizione della stessa, nel percorso che va dal magazzino alla casa del cliente. Le fasi in cui si articola il tracking sono sempre le stesse e procedono dalla preparazione dell'ordine, alla spedizione vera e propria (articolata in transito e passaggio al centro di distribuzione), fino alla consegna nelle mani del destinatario.

Monitorare tutte queste fasi garantisce in maniera importante il destinatario contro eventuali smarrimenti del carico in questione (in questi casi, l'attivazione di un'assicurazione sulla spedizione potrebbe salvaguardare parte dell'investimento effettuato). Dall'altro lato, il tracking dà anche all'azienda mittente consapevolezza delle eventuali falle nel sistema logistico di cui si sta avvalendo, permettendo dunque un continuo miglioramento del servizio e il mantenimento di elevati standard qualitativi (su questi elementi, ormai, si basa la vittoria contro la concorrenza).

