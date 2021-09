01 settembre 2021 a

a

a

Tokyo, 1 set. - (Adnkronos) - Prima medaglia nel tennistavolo per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo. A conquistarla sono state Michela Brunelli e Giada Rossi, bronzo nel torneo a squadre di classe 1-3 femminile. Le azzurre cedono in semifinale per 2-1 alla Cina. Dopo la vittoria in doppio, le ragazze italiane perdono entrambi i singolari e devono accontentarsi del terzo gradino del podio.