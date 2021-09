Paralimpiadi: Fantin, 'sogno diventato realtà grazie a una grandissima squadra'

01 settembre 2021 a

Tokyo, 1 set. - (Adnkronos) - “È un sogno che diventa realtà che ho coltivato per tanti anni e che ho realizzato grazie a una grandissima squadra, a cominciare dal mio grande allenatore Matteo Poli, dalla mia famiglia ai miei amici“. Queste le parole di Antonio Fantin dopo la sua vittoria nei 100 stile libero, categoria S6, alle Paralimpiadi di Tokyo. "Questa medaglia va all'Antonio piccolo che ci ha sempre creduto e alla mamma Sandra che, quando l'Antonio piccolo non voleva entrare in acqua, lo portava comunque, ogni giorno, in piscina“, aggiunge Fantin ai microfoni di Rai Sport.