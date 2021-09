01 settembre 2021 a

Milano 1 set. (Adnkronos) - E' morto all'ospedale San Paolo di Milano il 34enne, ricoverato in gravi condizioni con ferite d'arma da fuoco al petto, a seguito della sparatoria avvenuta oggi pomeriggio in un cortile di via Ovada, a Milano. Lo fanno sapere i carabinieri, intervenuti alle 17 circa di oggi nel condominio, a seguito di diverse segnalazioni di spari.