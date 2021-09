Milano: Sala, Ztl Navigli? ‘Vediamo come va, nulla è immutabile'

01 settembre 2021 a

Milano 1 set. (Adnkronos) - “Facciamolo, vediamo come andrà e poi si può anche tornare indietro”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della messa per la custodia del creato agli orti di via Padova, ha risposto a una domanda sulla Ztl serale di via Ascanio Sforza, in zona Navigli, attiva da oggi.

Dicendosi convinto della scelta di istituirla, il sindaco ha sottolineato che la zona a traffico limitato è stata “richiesta tanto tempo addietro. Ci abbiamo riflettuto veramente tanto, abbiamo seguito il senso della maggioranza delle opinioni e alla fine abbiamo deciso di farla, però penso che nulla sia immutabile”.

“Quando si sbaglia – ha concluso il primo cittadino - non mi vergogno di dire che abbiamo sbagliato, però in questo momento più che mai bisogna prendere le cose lo spirito del ‘si prova'”.