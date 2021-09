Mafia: Verini, 'governo intervenga contro vendita gadget inneggianti criminalità'

01 settembre 2021 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Nelle ultime settimane, su alcuni tra i principali siti di e-commerce, sono stati messi in vendita capi di abbigliamento e gadget inneggianti a note organizzazioni criminali di stampo mafioso, con citazioni di sanguinari esponenti di clan della malavita organizzata". Lo dichiara Walter Verini, deputato del Partito democratico e componente della commissione Giustizia e della commissione Antimafia della Camera.

"Ritengo che la commercializzazione di tali articoli rappresenti una pericolosa e preoccupante banalizzazione del ruolo e dell'azione della criminalità organizzata nella società. Oltre ad essere un fenomeno di, speriamo inconsapevole, propaganda criminale, è senza dubbio un grave insulto alla memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie. Per questi motivi ho presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia, alla ministra dell'Interno e al ministro dello Sviluppo Economico per sapere se siano a conoscenza di questo fenomeno e quali iniziative intendano adottare per contrastare la vendita di materiale inneggiante la criminalità organizzata di stampo mafioso”.