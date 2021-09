Governo: Renzi, 'il cambiamento è all'inizio, M5s si sgretolerà'

01 settembre 2021 a

a

a

Roma, 1 set (Adnkronos) - "In questo ultimo anno abbiamo mandato a casa Conte chiamando Draghi alla guida del Paese. Questa scelta, lì per lì vista come un errore, sarà un cambiamento enorme nei partiti". Lo ha detto Matteo Renzi aprendo la Scuola di formazione politica a Ponte di legno.

"Siamo all'inizio, questo processo di cambiamento porterà allo sgretolamento del M5s. Ma questo non risolve il problema, il populismo rimane vivo. Il M5s passa, il populismo rimane", ha aggiunto il leader di Iv.