Germania: Parrini, 'rimonta Spd nasce da capacità di parlare a tutto il Paese'

Roma, 1 set. (Adnkronos) - “La rimonta della Spd nasce dalla un grande partito di centrosinistra forte di una leadership e di una proposta politica affidabili, inclusive e coesive, in grado in pari tempo di dar voce alle esigenze delle fasce sociali più vulnerabili e di conquistare la fiducia del mondo produttivo e dei ceti medi”. Lo scrive Dario Parrini, senatore del Partito Democratico, sul sito di Base Riformista, l'area Pd guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti.

“Dalla Germania segnali utili per tutti i progressisti europei - prosegue Parrini - La rimonta di Olaf Scholz, con la Spd quasi dieci punti più in alto di qualche mese fa nelle intenzioni di voto, e stabilmente in testa dopo il sorpasso sulla Cdu-Csu, alla quale sembra riuscire a strappare grosse fette di elettorato moderato, testimonia il successo che può raccogliere nella competizione per il governo del Paese un grande partito di centrosinistra forte di una leadership e di una proposta politica affidabili, inclusive e coesive, in grado in pari tempo di dar voce alle esigenze delle fasce sociali più vulnerabili e di conquistare la fiducia del mondo produttivo e dei ceti medi".

"Il grande recupero di Scholz evidenzia la praticabilità di strategie a vocazione maggioritaria a prescindere dal sistema elettorale vigente, tanto da risultare efficacemente percorribile anche in un contesto proporzionale come quello tedesco, dove ogni decisione sulle alleanze avviene dopo il voto”.