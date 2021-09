Covid: Letta, 'Lega inaccettabile, serve chiarimento'

01 settembre 2021 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Io forse sarò all'antica: penso che un partito politico su un tema di enorme rilevanza dica una cosa e che quella stessa cosa la dicano i ministri e la dicano i parlamentari. La Lega oggi ha votato contro il green pass insieme a Fdi: è gravissimo, inaccettabile e incompatibile con lo stare in maggioranza. E se fossero passati quegli emendamenti contro il green pass? Con quale coraggio mi chiedo si possa stare al governo... Chiediamo un chiarimento. Come si può andare avanti con questi atteggiamenti della Lega?". Così Enrico Letta alla festa dell'Unità a Bologna. "Qui viene fuori la necessità del ruolo del Pd che è un pilastro insostituibile per il Paese.