Covid: Fornaro-Stumpo, 'Lega e Fdi a braccetto contro green pass'

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Se un'osservatore esterno fosse stato presente alla riunione odierna della Commissione Affari Sociali della Camera non sarebbe stato in grado di distinguere le posizioni della Lega (in maggioranza) e di Fratelli d'Italia (opposizione)". Lo scrivono in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro e Nico Stumpo, componente della Commissione Affari Sociali della Camera.

"Tra gli emendamenti (bocciati) della Lega ce n'era uno che proponeva l'abolizione del Green Pass, sconfessando in toto l'operato del Governo di cui fanno parte tre ministri della Lega. Da oggi è chiaro a tutti gli italiani chi vuole tutelare il bene primario della salute e chi, invece, persegue illusori vantaggi propagandistici".