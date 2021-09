Covid: Fiano, 'dopo Lega contro governo, serve chiarimento'

01 settembre 2021 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Il voto contrario al GreenPass della Lega oggi in commissione alla Camera, nella giornata in cui il movimento NoVax aveva annunciato blocchi ferroviari, poi falliti miseramente, ma dopo giorni di violenze e minacce contro giornalisti, medici e politici, partoriti proprio in seno a quel movimento contrario al GreenPass, mostra il preciso disegno politico della Lega Di Salvini di porsi fuori dalle decisioni del Consiglio dei Ministri dove ha approvato esattamente questo decreto, quando può essere più lucroso politicamente fare da sponda populista del facile consenso di piazza. Tutto ciò è grave ed è contro il governo, serve un chiarimento”. Lo dichiara il deputato dem Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo.