Covid: Bernini, 'sollievo per flop no vax, ma danni collaterali comunque gravi'

Roma, 1 set. (Adnkronos) - “Il flop in tutta Italia delle proteste No Pass nelle stazioni è motivo di soddisfazione e anche di sollievo dopo gli episodi di violenza registrati nei giorni scorsi. Ma gli organizzatori, col provocato allarme in nome della lotta alla dittatura sanitaria, hanno costretto il governo a blindare le stazioni, con una presenza massiccia delle forze dell'ordine, provocando dunque un grave danno collaterale al Paese. In democrazia le minoranze – e i no vax fortunatamente lo sono – hanno tutto il diritto di manifestare il loro dissenso, ma non sono ammesse minoranze organizzate che sabotano la convivenza civile”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.