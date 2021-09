Covid: assessore Sicilia, 'hub vaccinale Agrigento esempio per tutta l'isola'

01 settembre 2021 a

Palermo, 1 set. (Adnkronos) - "Agrigento è una sorpresa e un esempio per tutta la Sicilia. Nessuno all'inizio della campagna vaccinale avrebbe immaginato un'adesione così importante. Sono convinto che raggiungeremo certamente il target dell'80 per cento entro il 30 settembre". Lo ha dichiarato l'assessore regionale della Salute della Sicilia, Ruggero Razza, in visita all'Hub vaccinale presso il Centro congressi di Agrigento.

"In questa provincia - continua il componente del governo Musumeci - esistono storicamente forti criticità nell'assistenza sanitaria, che meritano sempre maggiori attenzioni soprattutto per il reperimento del personale. Ma ho visto, oggi, una presenza attiva di operatori, un felice rapporto con la medicina di base e i pediatri di libera scelta, una seria interlocuzione istituzionale con l'amministrazione comunale e il sindaco di Agrigento, tutti fattori che hanno determinato un clima positivo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti".