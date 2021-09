Calcio: Barcellona sceglie l'erede di Messi, Ansu Fati vestirà la maglia numero 10

01 settembre 2021 a

Barcellona, 1 set. - (Adnkronos) - Ansu Fati è il nuovo numero 10 del Barcellona. Dopo 13 stagioni sulle spalle di Leo Messi, oggi al Paris Saint-Germain, l'iconico numero sarà sulla schiena del 18enne talento, prodotto della cantera blaugrana così come 'la pulce'. Un'investitura ufficializzata sui profili social del club, con Ansu Fati che prima esibisce una maglia del Barcellona senza nome e numero, con il 10 che compare nell'arco di qualche secondo.

"Il nostro nuovo numero 10" è il claim scelto dal Barcellona per annunciare la scelta. Con un dettaglio che non passa inosservato: "Made in La Masia", il settore giovanile del club catalano. Guineense naturalizzato spagnolo, nato il 31 ottobre 2002, è considerato uno dei giocatori più promettenti della squadra, ora l'esterno offensivo - che nel settore giovanile ha vestito la 11, la 17 e la 18 per passare al 31 e al 22 in prima squadra - sarà chiamato a dimostrare il suo valore dopo un'annata complicata a causa degli infortuni. Operato a novembre 2020 al menisco interno del ginocchio sinistro, è tornato sotto i ferri a maggio. Risultato: una stagione chiusa con 10 presenze, ma con 5 gol e 4 assist, tra campionato e coppe. Nel mirino di Ansu Fati c'è anche il ritorno nella nazionale maggiore spagnola, maglia già indossata 4 volte con un gol.