Tv: Moige, ‘spot Tim senza 'porcaputtena', non c'è stata censura'** (2)

01 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Nel linguaggio comune purtroppo c'è di tutto – prosegue la Scala - dalla bestemmia, al linguaggio d'odio, questo non giustifica nessuno. Riguardo a Banfi (nulla sulla sua persona e i suoi simpatici personaggi), un conto è il linguaggio di un personaggio dello spettacolo - rispettabilissimo in un contesto appunto ‘sportivo' e ‘cinematografico' - un conto è quello destinato ai minori. Uno spot, ad altissima frequenza mandato anche in fasce di ‘protezione rafforzata minori' - conclude - necessariamente deve avere criteri più stringenti, tali da garantire l'adeguatezza dei linguaggi”.