Sicilia: Lucarelli, 'Io candidata Presidente? Boutade divertente, ora denuncino tutti'**

01 settembre 2021 a

a

a

Palermo, 1 set. (Adnkronos) - La candidatura alla Presidenza della Regione siciliana di Selvaggia Lucarelli, come augurato dallo scrittore Ottavio Cappellani, "è una boutade divertente e la prendo come tale". A dirlo all'Adnkronos è proprio la scrittrice e influencer che nelle scorse settimane ha denunciato il degrado in alcune città siciliane, come le bare accatastate al cimitero di Palermo in attesa di sepoltura da pi di un anno. "Quello che è accaduto è casomai la dimostrazione che la politica si fa anche e soprattutto fuori dai palazzi, perfino in vacanza -dice - Perché non si smette mai di essere cittadini e non si deve dimenticare mai il concetto di “partecipazione”. Mi auguro che quell che ho generato sia un'onda lunga e che i veri “influencer” ora si rivelino i cittadini siciliani. Una denuncia è una goccia, migliaia, milioni di denunce fanno rumore. Più di un sacchetto lanciato da un finestrino".