Covid: odissea Green pass, negato a diversi cittadini da un errore di sistema** (3)

(Adnkronos) - Consumerismo No profit stima che siano migliaia in Italia i casi come quello della docente bolognese con Green pass 'fantasma', Qr Code illeggibili e difficoltà nell'ottenere la certificazione: proprio per aiutare i cittadini a far valere i propri diritti e ottenere il documento indispensabile per fruire di una miriade di servizi, l'associazione mette a disposizione la mail [email protected] dove gli interessati potranno scrivere per ottenere aiuto e assistenza e denunciare disservizi col Green pass.