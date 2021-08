Università: Pittoni (Lega), 'niente Green pass a Trieste se esami da remoto'

31 agosto 2021 a

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Soluzione in vista sul caso sollevato dal protocollo di sicurezza dell'Università di Trieste, il quale stabilisce che 'in tutti i casi, sia che gli esami siano svolti in presenza o da remoto, gli studenti sono tenuti al possesso della certificazione verde o di analogo documento previsto'. Ho interessato il ministero dell'Università: mi è stato comunicato che appena possibile verrà redatto un documento chiarificatore, presumibilmente ispirato al parere tecnico che il ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole, nel quale al punto 4 si legge che la certificazione verde riguarda l'"erogazione in presenza del servizio"". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato.