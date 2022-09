Riforme: Pera, 'appello a tutti i leader, pensate ora ad una Costituente' (2)

31 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Ecco, cari Letta e Salvini e Meloni e Renzi e Di Maio e Berlusconi e gli altri che ho in mente", "non potete tirare a campare aspettando il V- day. Il giorno di quella vittoria non ci sarà o sarà l'apoteosi di Pirro. Un boomerang, dopo il quale non si potrà sperare in un altro Draghi cincinnato che torni a salvarci. E se per caso ne spunterà un altro, sarà la vostra sconfitta più cocente".

"Anni fa, ancora in Parlamento, feci una proposta su come modificare la costituzione: una commissione costituente di 75 membri eletta con sistema proporzionale puro, con la scadenza di un anno, con referendum finale. Fuori dal parlamento, sono tornato a proporla. Non piace? Nessuna protesta. Avete altre idee su altri strumenti che assicurino ugualmente il risultato? Mi metto sull'attenti", conclude Pera: "Per favore, pensateci adesso. La sospensione della democrazia parlamentare può essere bella nel breve termine, ma prolungata è solo un rischio da non correre".