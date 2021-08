Milano: Sala, 'sede elettorale aperta a tutti in zona Isola'

31 agosto 2021 a

Milano 31 ago. (Adnkronos) - "Siamo pronti per l'ultimo mese di campagna elettorale. Adesso abbiamo anche una sede fisica, aperta a tutti. Ci trovate entrando dal cortile del Frida, in via Pollaiuolo 3, in zona Isola". Lo annuncia su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Nella sede elettorale - fa sapere il primo cittadino in corsa per la riconferma - si potranno "conoscere le nostre attività, ricevere informazioni sul programma e potrete anche darci una mano, se lo vorrete, per questo ultimo importantissimo mese di campagna elettorale".

Sala ringrazia poi "le decine di volontari che in questi mesi si sono già uniti al nostro gruppo di lavoro, offrendoci il loro tempo e il loro aiuto per far conoscere le nostre idee e per l'organizzazione della campagna elettorale. Con il vostro entusiasmo possiamo andare davvero lontano".