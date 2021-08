Milano: Bernardo, ‘ho chiesto più volte a Sala un confronto, non mi ha risposto'

31 agosto 2021 a

Milano 31 ago. (Adnkronos) - “Ho chiesto più volte a Sala" un confronto. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano Luca Bernardo a TeleLombardia.

“Gliel'ho chiesto anche circa una settimana fa: gli ho proposto di andare insieme in Vespa in un quartiere scelto insieme, però non mi ha risposto”, ha riferito Bernardo, sottolineando che “a me fa assolutamente piacere incontrarlo” e assicurando che se il sindaco uscente “ha piacere, io sono disponibile” per un confronto "a TeleLombardia o sul territorio in mezzo ai cittadini, dove mi farebbe molto piacere. Però incontrarlo è molto importante".