Lecco: fuochi d'artificio non autorizzati, chiuso locale a Colico

Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Il questore della Provincia di Lecco ha sospeso per sette giorni la licenza a un locale di Colico, in provincia di Lecco, perché il 25 agosto scorso il personale ha organizzato uno spettacolo pirotecnico non autorizzato. Lo staff del locale ha esploso fuochi d'artificio sulla banchina del porticciolo, in assenza di precauzioni per le persone e le bancarelle presenti e per le imbarcazioni ormeggiate sotto il luogo d'accensione, che in alcuni casi sono state danneggiate.