Elezioni: Fontana (Fi), 'centrodestra unito a suppletive con orgoglio'

31 agosto 2021 a

a

a

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Sono state presentate le candidature in occasione delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati, nel collegio di Siena e nel collegio di Roma Primavalle. Il centrodestra si presenta unito con i propri simboli, e con candidati unitari, orgoglioso della propria storia e delle proprie identità". Lo afferma Gregorio Fontana, responsabile Organizzazione di Forza Italia.

"Sulla scheda elettorale -aggiunge- gli elettori troveranno infatti i simboli di Forza Italia-Berlusconi presidente, Lega-Salvini premier, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Unione di Centro-Udc e Noi con l'Italia, tutti uniti nel sostegno dei due candidati Tommaso Marrocchesi Marzi, per il collegio di Siena, e Pasquale Calzetta, per il collegio di Roma Primavalle. Si tratta di un fatto molto positivo che prelude il deposito formale, nei prossimi giorni, delle liste alleate e dei candidati uniti del centrodestra per le elezioni regionali in Calabria e per l'elezione dei sindaci delle grandi città Roma, Bologna, Milano, Napoli e Torino, oltre che in molti comuni capoluogo e in tantissimi Comuni grandi e piccoli in tutta Italia".

"Un segnale importante -conclude Fontana- che va nel senso più volte auspicato dal presidente Berlusconi, che ha sempre operato per il consolidamento di un centrodestra sempre più unito, e capace di rappresentare una soluzione concreta per il governo del Paese, oltre che delle amministrazioni regionali e comunali di tutta Italia”.